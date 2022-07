OM : Pablo Longoria annonce avoir déjà une priorité pour la succession de Jorge Sampaoli !

La suite après cette publicité

L'état de choc. Sept ans après le départ soudain de Marcelo Bielsa lors de la première journée de Ligue 1 contre Caen, son disciple Jorge Sampaoli vient d'imiter son mentor. Certes, El Pelado a claqué la porte avant le coup d'envoi de la saison 2022/2023, mais son départ a eu l'effet d'une bombe. Alors que l'OM vient tout juste de reprendre l'entraînement, Pablo Longoria va devoir activer ses réseaux en urgence pour dénicher un nouveau coach.

Une longue liste des possibles successeurs de Sampaoli a d'ailleurs déjà été dressée. Longoria nous surprendra-t-il avec un nom cité nulle part ? En attendant de voir ce que fera le président olympien, ce dernier s'est présenté cet après-midi face aux médias. Une conférence de presse organisée à la hâte et pour laquelle les médias ont eu interdiction de la diffuser en direct. C'est donc dans une ambiance pesante que Longoria a évoqué le départ de l'Argentin.

Le nouveau nommé en début de semaine prochaine

Et contrairement à ce qui est annoncé par les médias, à savoir un départ provoqué par un manque de moyens pour le mercato, l'Espagnol assure que ce n'est pas cette raison qui poussé l'Argentin a plier bagage. «Ce n'est pas un manque de moyens. Un projet doit se construire sur la stabilité économique. On a un propriétaire solide, engagé. La question, c'est de savoir quand on doit arriver à un tel niveau d'ambition. Jorge Sampaoli a renoncé à ses contrats pour la prochaine saison. On a déjà commencé à travailler sur la suite», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence, avant de lâcher que l'OM avait déjà une priorité.

«On a des idées très claires, des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête que l'on va privilégier. On veut donner de la continuité à un groupe fort. On veut augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. L'équipe commence la préparation lundi. Notre objectif, c'est d'avoir le coach en place en début de semaine prochaine. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Frank (McCourt) a investi de l'argent dans le club, on est dans un projet cohérent». Patience.