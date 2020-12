EdF : Didier Deschamps vise la victoire finale à l'Euro

Lorsqu'on est championne du monde en titre comme la France, difficile de viser autre chose que la victoire à l'Euro. Cela tombe bien car c'est exactement ce que tentera d'aller Didier Deschamps en juin et juillet prochain, comme il l'indique au Parisien.

«Un Euro réussi ? Aller le plus loin possible et donc au bout. Ce n'est pas un manque d'humilité. Il faut clairement avoir ce but en tête. Il y a déjà un premier tour essentiel puisqu'il conditionne la suite.» Voilà que l'objectif semble clair pour le sélectionneur et ses joueurs. Ça sera la victoire ou rien.