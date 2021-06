Celtic, OM : Olivier Ntcham vers la Grèce

Olivier Ntcham n'a pas vraiment porté satisfaction du côté de Marseille. Prêté par le Celtic, le milieu de terrain n'a logiquement pas été l'objet d'une offre de l'écurie présidée par Pablo Longoria et est rentré en Ecosse. Mais comme l'expliquaient plusieurs médias, la formation de Glasgow ne comptait pas sur lui et pensait à briser son contrat.

Et selon Sky Italia, l'ancien de Manchester City va bien être libéré de son contrat par le Celtic, ce qui va lui permettre de trouver un point de chute plus facilement. Et comme expliqué par des médias britanniques la semaine dernière, il devrait bien rejoindre la Grèce, puisque l'intérêt de l'AEK Athènes pour lui est en passe de se concrétiser. Les négociations entre les deux parties sont ainsi proches d'aboutir.