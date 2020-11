Real Madrid : le vestiaire n'a pas compris les choix de Zidane

La suite après cette publicité

Alors qu'il avait l'occasion de revenir à un point de la Real Sociedad au classement de Liga, le Real Madrid s'est effondré sur la pelouse de Valence dimanche soir, en s'inclinant 4 buts à 1, avec trois penalties concédés. Ce n'est pourtant pas l'arbitrage qui a agacé les joueurs madrilènes mais bien les choix de leur coach, Zinedine Zidane.

Ainsi, le journal Marca assure que les joueurs n'ont pas compris le onze de départ de Zizou, qui était privé de Casemiro et Hazard pour cette rencontre, et qui a mis Toni Kroos et Ferland Mendy sur le banc de touche, au profit de Modric et Marcelo. Cette décision a surpris le vestiaire merengue, qui soutient malgré tout son entraîneur.