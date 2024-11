Le FC Barcelone présente sa nouvelle mascotte

Le FC Barcelone célébrait ce vendredi son 125e anniversaire. À cette occasion, le club blaugrana a organisé un grand événement où étaient conviés les joueurs et joueuses de l’équipe première, ainsi que d’anciennes légendes du club espagnol comme Frank Rijkaard, Xavi ou encore Gerard Piqué. Le Barça en a profité pour présenter sa toute nouvelle mascotte : Cat.

La mascotte a été conçue par le dessinateur et illustrateur barcelonais Carlos Grangel, connu pour son travail dans les films d’animation « Madagascar », « Kung Fu Panda » et « Hôtel Transylvanie ». Le nom de cette mascotte fait référence à l’animal en anglais, mais également à l’abréviation de la « Catalogne ». Le club promeut et réaffirme le lien entre le Barça et sa région.