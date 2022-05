PSG : Kylian Mbappé sort enfin du silence

La suite après cette publicité

C’est un feuilleton qui aura duré de long mois et qui commençait à frustrer parisiens et madrilènes. Après des mois de négociations, Kylian Mbappé, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, a finalement décidé de rempiler pour trois saisons avec le club de la capitale. Un soulagement pour les supporters parisiens, tout comme pour la direction, qui s’assure d’avoir dans ses rangs sans doute le meilleur joueur du monde actuellement pour l’avenir.

Longtemps, le Real Madrid a tenu la corde dans ce dossier. Et c’est dans les derniers instants, quelques jours seulement avant son annonce, que le PSG a finalement réussi à convaincre le Bondynois de choisir le club de la capitale. Il l’a annoncé ce samedi en avant-match de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz (victoire 5-0, avec un triplé du Bondynois). Mais ce dimanche, c’est via un communiqué que KM7 a réellement expliqué son choix.

Un mot pour le Real Madrid

«Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. C'est à la fois un choix, un principe et un privilège. Depuis tout petit, j'ai essayé d'avancer de défi en défi. Depuis tout petit, je me construis un chemin vers les sommets, quels qu'ils soient, mais en prenant toujours garde de respecter une ligne de conduite, un cadre et les autres. Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut parfois quelques incompréhensions, mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain», a-t-il d’abord expliqué avant de justifier son choix, qu'il lie à son attachement à la ville.

Et Mbappé n’oublie pas d’ailleurs de remercier le Real Madrid et son président. «J'ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions, à Paris. Chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir. Et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves.»