Kylian Mbappé reste et prolonge son contrat avec le PSG !

Il a finalement dit oui ! Alors qu'il semblait très proche de s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé en a décidé autrement. Juste avant le coup d'envoi du match entre Paris et Metz ce samedi, dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1, Nasser al-Khelaïfi a pris la parole devant le public du Parc des Princes pour annoncer la prolongation du contrat du Bondynois avec le PSG, qui se terminait le 30 juin prochain, pour trois saisons. « J'ai une très bonne nouvelle : Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025 ! Il va continuer avec nous pour écrire la grande histoire du PSG », a ainsi lâché le président parisien sous les chants des supporters en folie, alors que le club a communiqué dans le même temps.

« Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous », s'est de son côté exprimé le champion du monde 2018, tout sourire et visiblement ému, dans la foulée.

C'est la fin d'un interminable feuilleton qui aura duré un an puisque l'été dernier, déjà, le PSG avait refusé une offre des Merengues de 180 M€. On pouvait se demander si la direction parisienne n'était pas folle. La suite de l'histoire lui a donné raison même si elle a bien failli le regretter. Car l'attaquant a finalement donné son accord sur le gong, après de très nombreuses tentatives pour le faire prolonger. Il y a un an, il avait même demander à s'en aller, pas heureux de la direction que prenait le club de la capitale.

Objectif remporter la Ligue des Champions avec le PSG

Il faut croire que ses dirigeants ont su trouver les arguments pour le faire rester quelques saisons de plus. Ce contrat de 3 ans témoigne d'une visibilité à moyen terme. Il ne fait guère de doute que Kylian Mbappé rejoindra un jour le Real Madrid, le club de ses rêves mais il va tenter avant cela de remporter enfin la fameuse Ligue des Champions qu'il manque à son palmarès déjà immense et à celui du PSG. Le champion du monde pourra aussi continuer de marquer l'histoire du club en devenant son meilleur buteur, lui qui a déjà marqué à 168 reprises, alors que le record est détenu par Edinson Cavani avec 200 réalisations.

Si à Paris on exulte, du côté du Real Madrid et de la Liga, on peut faire la grimace. La Casa Blanca avait beaucoup misé sur l'arrivée de l'attaquant de 23 ans pour relancer une histoire et un championnat en manque de star depuis les départs de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, et même de Leo Messi du FC Barcelone. Florentino Perez doit l'avoir très mauvaise, lui à qui on ne refuse rien ou presque, mais il devra se faire une raison, et revenir à la charge dans le futur pour convaincre définitivement cette fois Kylian Mbappé. A moins que le niveau de vexation soit trop fort...