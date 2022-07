JT Foot Mercato : l'OM dynamite le marché des transferts

La suite après cette publicité

Marseille s'active pour se renforcer !

Outre les récentes arrivées officialisées ces dernières heures, le mercato phocéen est loin d'être terminé. Le deal avec Darko Lazovic est finalement en bonne voie. Les négociations existent toujours avec le Hellas Vérone pour inclure Kevin Strootman à l'opération, mais contrairement à ce qui a été dit dans la presse italienne, le Hellas n'est pas fermé à l'idée de prendre le Néerlandais en contrepartie. D'après nos informations, accord il y a aussi entre les Olympiens et Tiémoué Bakayoko, autour d'un contrat de 4 ans. Seule ombre au tableau, Jorge Sampaoli était d'accord pour que le milieu français vienne à Marseille, mais Igor Tudor lui ne semble pas très chaud. Pour l'instant, en tout cas, il bloque sa venue. Pour finir sur la Canebière, l'OM tâte le terrain avec Alassane Pléa, selon nos informations. Afin de le faire venir, il faudra offrir au moins 7 M€ au Borussia Mönchengladbach. Mais cela pourrait ne pas être suffisant, car Nice et Fernerbahçe sont également chauds pour le signer.

Le PSG lance sa lessive estivale !

Du côté de Paris, on s'active sur le marché des transferts. Le club francilien touche au but pour Georginio Wijnaldum. D'après nos informations, un accord a été trouvé avec l'AS Roma pour le prêt du Néerlandais. Il reste encore à définir le pourcentage de prise en charge du salaire par le club de la Louve. Paris espère que Rome en payera 60 %, tandis qu'en Italie on ne veut pas dépasser les 40 % pour un salaire annuel d'environ 9 M€. Les différentes parties restent confiantes et devraient rapidement valider officiellement l'opération. Il pourrait être le premier gros départ du PSG cet été qui cherche à dégraisser, à moins que ce ne soit Leandro Paredes. On parle de lui à la Juve depuis plusieurs semaines mais les Bianconeri semblaient à court de moyens pour enrôler l'Argentin. Sauf que d'après la presse italienne, une solution a été trouvée. La Gazzetta dello Sport explique que la Vieille Dame veut résilier le contrat d'Aaron Ramsey pour alléger sa masse salariale. Une fois que ce sera fait, la Juve devrait pouvoir s'occuper de Paredes, même s'il faudra quand même se mettre d'accord avec le PSG. Le club français réclame au moins 20 M€, d'après Tuttosport.

Les officiels du jour

Daniel Alves a trouvé un nouveau club. À 39 ans, le Brésilien était libre de tout contrat après son retour au Barça et il repart finalement sur le continent américain. Il signe du côté du Mexique chez les Pumas, où il s'est engagé pour un an. Le FC Nantes s'est fait prêter Mostafa Mohamed pour la saison. Il arrive de Galatasaray et l'opération comporte une option d'achat d'environ 6 M€. En Angleterre, c'est Jesse Lingard qui a trouvé un nouveau point de chute. Après Manchester United, le milieu de terrain s'est engagé librement à Nottingham Forest, promu en Premier League. Tino Anjorin retourne en prêt à Huddersfield. Déjà prêté en seconde partie de saison dernière, l'attaquant y retourne pour l'ensemble de l'exercice à venir. Il reste sous contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea.