Francfort : Hugo Ekitike n’a aucun regret après le PSG

Buteur lors du nul concédé sur le fil par l’Eintracht Francfort face au Viktoria Plzen (3-3), Hugo Ekitike n’a pas caché sa frustration. «J’aime bien marquer et passer à partir du moment où on fait 3-3, je n’ai pas la tête à mes statistiques, je vais me concentrer sur le match de Bundesliga à venir, je n’ai pas pu bien glisser sur ma célébration, mais le plus important c’est le but avant».

Relancé sur son aventure au PSG, l’attaquant de 22 ans a par ailleurs confié n’avoir aucun regret. «Paris ? Il n’y a pas de regrets, si je suis là c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite». Le message est passé !