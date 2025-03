La nouvelle piste XXL du FC Barcelone pour son milieu de terrain

Le FC Barcelone est dans une drôle de situation. Si tout se passe bien sur le terrain avec une équipe d’Hansi Flick qui marche sur l’eau et qui s’affirme comme un candidat sérieux au doublé Liga-Ligue des Champions, c’est bien plus difficile en coulisses. Entre l’affaire Dani Olmo qui est relancée, les retards dans les travaux du stade et les problèmes financiers persistants, ce qui se passe dans les bureaux est donc bien moins glorieux que ce qui passe sur le rectangle vert.

Forcément, tout ceci a un impact sur le mercato. On a bien vu ces dernières années que le club catalan a perdu du pouvoir d’achat, et ne peut plus rivaliser avec les autres cadors européens. Heureusement pour les Blaugranas, La Masia est toujours aussi productive et le marché des agents libres a aussi permis à quelques joueurs intéressants de débarquer. Quoi qu’il en soit, la direction sportive menée par Deco va pouvoir avoir un peu plus de marge de manœuvre cet été, grâce au retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, qui permettra au club de dépenser le moindre euro qui entre, alors qu’avant une partie des revenues liées aux ventes devait servir à boucher les trous dans les comptes.

Un milieu très cher

Le Barça a ainsi l’intention de recruter. Un latéral droit pour concurrencer Koundé, ainsi qu’un ailier gauche, avec Luis Diaz en favori, sont ainsi attendus en Catalogne cet été. Un milieu de terrain pourrait aussi être recruté, et selon Mundo Deportivo, le Barça s’intéresse à Sandro Tonali. Un joueur déjà convoité par le passé avec une offre qui avait été faite lorsqu’il jouait à Brescia.

Le milieu de terrain de Newcastle a un profil et un style de jeu qui plaît beaucoup au staff du FC Barcelone, qui estime qu’il serait parfait pour jouer devant la défense. Les rapports des scouts du Barça sont unanimes : il aurait tout à fait sa place dans l’équipe d’Hansi Flick. Seul problème, et pas des moindres, Newcastle avait lâché 70 millions d’euros pour le recruter et ne le bradera donc pas facilement. Il faudra aussi voir ce qui se passe avec l’avenir de Frenkie de Jong, qu’Hansi Flick adore, et qui s’est à nouveau emparé du poste de titulaire devant la défense…