FC Barcelone : les retards dans les travaux du Camp Nou font très mal au club !

Le Barça est peut-être le meilleur exemple de club où ce qui se passe sur le terrain sert de cache-misère à une réalité beaucoup plus compliquée dans les bureaux. Engluée dans de nombreux dossiers particulièrement mal gérés, à l’image de l’inscription de Dani Olmo en Liga, la direction du club catalan ne cesse de recevoir de mauvaises nouvelles et de multiplier les gaffes. Joan Laporta a épuisé le quota de patience de bon nombre de supporters et même si la menace d’une motion de censure reste encore loin, le président du leader de la Liga sait qu’il n’a pas intérêt à se louper sur les dossiers chauds du moment. A commencer par le nouveau Camp Nou, un sujet qui en crispe plus d’un chez nos voisins catalans.

Les travaux de rénovation totale de l’arène barcelonaise ont démarré à la fin de l’année civile 2022. Au programme : agrandissement des tribunes pour pouvoir accueillir 105.000 fans contre 99.000 jusqu’ici, la pose d’un toit rétractable et la construction d’une grosse zone commerciale et de loisirs dans les environs du stade. L’objectif du Barça n’est pas de construire un simple stade de foot, mais un véritable lieu de vie où passer l’après-midi, et où les supporters ne se contentent pas que de venir regarder le match pendant 2h avant de repartir chez eux. Un projet à l’américaine particulièrement ambitieux sur lequel travaillent presque 2000 ouvriers au quotidien, mais qui a cependant fait face à de nombreux obstacles depuis le début.

Des retards depuis le départ

L’objectif initial était de revenir au Camp Nou à l’automne 2024 et donc d’inaugurer ce "nouveau" stade cette saison. Le Barça était conscient que le stade n’allait pas être opérationnel à 100% et qu’il n’allait pas pouvoir le remplir dès le départ (tous les sièges ne seraient pas disponibles), mais le but était que la bande de Lamine Yamal puisse y fêter ses 125 ans d’histoire. Puis, voyant toutes les complications qui se sont enchaînées, le club a misé sur la deuxième partie de saison, avant de se faire à l’idée qu’il faudra attendre au mieux l’automne 2025 pour que le Camp Nou puisse à nouveau accueillir les joueurs et les socios. Ce n’est qu’à l’été 2026 qu’il sera totalement complet, puisque l’installation du toit ne se fera pas de si tôt. Un retard d’un an - et peut-être plus - qui s’explique par des soucis conséquents et répétitifs dans les travaux, responsabilité de l’entreprise Limak. Le Barça avait d’ailleurs surpris tout le monde en choisissant cette société turque à l’époque, s’attirant les foudres de nombreux experts en architecture et construction en Espagne. Et force est de constater que ces derniers avaient raison, alors que la direction du Barça a par la suite expliqué qu’il s’agissait de la seule boîte qui s’adaptait au budget du Barça - environ un milliard d’euros - et qui avait assuré pouvoir délivrer le produit fini à temps.

Limak a effectivement eu du mal à trouver des ouvriers qualifiés pour certaines tâches complexes, alors que certaines licences délivrées par les autorités de la ville pour réaliser divers labeurs sur le chantier ont mis du temps à venir. Et ce n’est pas tout, puisqu’il y a même eu des bagarres entre ouvriers, avec des vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux et qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Dans ce contexte, on comprend mieux le retard, et le Barça a même dû faire une demande pour que les ouvriers puissent travailler 24h/24 et limiter le retard. En Catalogne, beaucoup regrettent un manque de transparence évident de la part du Barça sur ce sujet, avec un club qui se contente juste de dévoiler des photos de temps en temps via ses médias officiels. Pour l’instant, les sièges ont été installés dans les tribunes, mais le plus dur reste à faire, puisqu’en plus de ce fameux toit, il faut encore mettre en place les systèmes d’eau et d’électricité du stade, tâche particulièrement complexe.

Le Barça perd de l’argent

Quoi qu’il en soit, si les fans du Barça trépignent d’impatience à l’idée de retrouver leur stade, c’est parce que le Stade de Montjuïc, où évolue actuellement l’équipe, ne fait pas l’unanimité. Les tribunes sont relativement loin de la pelouse, l’ambiance y est assez morne, et l’accès au stade depuis la ville de Barcelone est plutôt compliqué. Mais s’il y en a qui comptent littéralement les jours restants avant ce premier match dans le nouveau Camp Nou, ce sont bien les dirigeants du club. Avec un coût total légèrement supérieur au milliard d’euros, ce stade totalement rénové va être, selon la direction du moins, une grosse source de revenus qui va faire du bien aux finances du club. Chaque match disputé à Montjuic et non au Camp Nou représente une perte d’argent évidente pour le club. On parle d’un stade avec une affluence maximum de 49.000 places, soit moins de la moitié de l’ancien et du nouveau Camp Nou, sans parler de l’absence de tribunes VIP, de visites payantes du stade et de boutiques du Barça dans les environs (en 2023, lors d’un week-end de Clasico, la boutique du Camp Nou avait généré plus d’un million d’euros !). Des revenus matchday ridicules par rapport à ce dont avait l’habitude le club, et par rapport à ce qui l’attend à l’avenir.

Déjà dans le dur financièrement, les Barcelonais ne peuvent donc même pas compenser avec la billetterie ou la vente de produits dérivés, un des seuls domaines où le club était vraiment une référence. Le Barça, qui était d’ailleurs le premier club de foot à avoir dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires, a pris un coup suite au déménagement à Montjuïc, avec un CA de 893 millions d’euros sur la saison 2023/2024. Cette saison, tout indique qu’il se situera dans ces eaux-là, et qu’il repartira à la hausse une fois le retour au Camp Nou validé. Au total, le leader de la Liga espère que ces nouvelles infrastructures lui rapporteront 200 millions d’euros supplémentaires par saison. Autant dire qu’il y a urgence pour que le stade soit terminé au plus tôt, sous peine que ça coûte très cher au Barça, mais surtout à Joan Laporta…