Brésil : Rodrygo attend impatiemment à Neymar

Buteur avec le Brésil contre l’Équateur dans la nuit de vendredi à ce samedi pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Rodrygo a abhorré le numéro 10. Un nombre porté autrefois par Neymar. Mais malgré cela, l’attaquant du Real Madrid attend le retour du joueur d’Al-Hilal en sélection. Le meilleur buteur de l’histoire du Brésil (79 buts) n’a plus porté le maillot de la Seleçao depuis le 18 octobre 2023 et une rencontre perdue contre l’Uruguay.

« Je pense que pendant longtemps, en équipe nationale, Neymar a été le seul responsable et, bien sûr, nous comptons beaucoup sur lui. Je lui parle toujours. Nous savons, tout le monde sait, que c’est notre meilleur joueur, que c’est lui qui va être décisif pour nous, que nous attendons qu’il se rétablisse, qu’il a une place garantie dans l’équipe. Tout le monde le sait. Espérons qu’il revienne bien et qu’il nous aide », a indiqué Rodrygo en interview d’après-match. En attendant, c’est à lui et à Vinícius Júnior de porter l’attaque brésilienne.