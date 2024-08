Amical : Brest tient tête à la Juventus

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Brest continue sa préparation estivale avec l’objectif de trouver des automatismes et d’avoir des certitudes avant le début de saison. Et la formation emmenée par Éric Roy a de quoi se rassurer après son match amical du jour face à la Juventus de Thiago Motta, qui a pu compter sur Khéphren Thuram dans le onze de départ.

Avec les recrues Ajorque et Amavi, les Brestois ont ouvert le score grâce à Mahdi Camara. Les joueurs de la Juventus avaient marqué deux buts par la suite grâce à Vlahovic et Danilo. Mais le SB29 a du caractère et le jeune Axel Camblan a fini par égaliser dans les dernières minutes (2-2). Après sa défaite face à Naples, Brest se rassure donc à quelques semaines du début de la Ligue 1.