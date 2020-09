Belgique : Thibaut Courtois quitte le rassemblement

La Belgique devra se passer de son gardien Thibaut Courtois (28 ans). La Fédération belge a ainsi annoncé que le portier du Real Madrid rentrait en Espagne et quittait le rassemblement des Diables Rouges.

L'intéressé qui s'est entraîné normalement avec le groupe mercredi et jeudi était suspecté d'être positif au Covid-19. Mais un test sanguin effectué plus tard s'avérait négatif. L'instance n'a pas précisé le motif du départ soudain de Courtois qui manquera donc les rencontres face au Danemark et l'Islande dans le cadre de la Ligue des Nations.