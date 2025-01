La Fight Aids Cup fait son retour à Monaco avec un casting XXL

La Fight Aids Cup est de retour à Monaco. Le 22 janvier prochain à 17h30, le Stade Louis-II accueillera la 5e édition du traditionnel tournoi caritatif, porté par Louis Ducruet, président des Barbagiuans, et au profit de l’association de lutte contre le VIH, FIGHT AIDS MONACO, présidée par la Princesse Stéphanie. Pour cette année, l’évènement mettra à l’honneur le regretté Jean Petit, légende de l’AS Monaco disparue le 23 janvier dernier. À cette occasion, les Barbagiuans de S.A.S, le Prince Albert II, ainsi que Louis Ducruet, affronteront de nouveau le CIRQUE FC, équipe représentée par S.A.S la Princesse Stéphanie. « Avec le succès incontestable des quatre premières éditions, les attentes sont nombreuses et légitimes, nous devons donc surfer sur la vague pour continuer de progresser et offrir aux spectateurs une soirée dont ils se souviendront», confie Louis Ducruet.

La suite après cette publicité

Anniversaire oblige, un casting étoilé devrait composer les deux équipes, avec aussi bien des personnalités que des figures emblématiques de l’ASM et du football mondial. Le champion du monde 98 Christian Karembeu devrait ainsi répondre à l’appel, comme Patrice Evra, qui s’est dit particulièrement fier de parrainer ce projet : «je suis honoré d’être le premier parrain dans l’histoire de ce bel événement. Mon investissement sera à la hauteur de l’enthousiasme ressenti à l’idée de participer et revenir à Monaco. Lorsque le sport et la bonne cause ne font qu’un, je ne suis jamais très loin. » Raphaël Varane sera lui aussi de la partie tout comme d’anciennes stars de l’AS Monaco telles que Javier Saviola, Ernesto Chevanton, Ludovic Giuly. Un trophée « Jeannot Petit » sera aussi décerné par S.A.S le Prince Albert II et Louis Ducruet au meilleur joueur Barbagiuans, lors de la soirée privée d’après-match. Le prix d’entrée pour l’évènement est fixé à 5 euros pour les enfants, et 10 euros pour les adultes. L’argent sera reversé à l’association.