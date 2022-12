Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur France-Pologne

Après les hors-d'œuvre, place maintenant au plat de résistance avec le tour final de la Coupe du Monde 2022. Et là ça passe ou ça casse. L'Equipe de France a terminé première de son groupe malgré une défaite face à la Tunisie et va affronter la Pologne qui a terminé deuxième de son groupe derrière l'Argentine. L'occasion d'assister à l'affrontement entre Robert Lewandowski et Kylian Mbappé dans ce choc très attendu de ces 1/8es de finale du Mondial. Après avoir fait jouer les coiffeurs face à la Tunisie, c'est le onze type qui a tant impressionné lors des deux premiers matches qui sera aligné par Didier Deschamps avec un quatuor offensif de poids composé d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé et Olivier Giroud.

Kylian Mbappé marque contre la Pologne (cote à 1,85)

On l'a vu face à la Tunisie, il y a clairement une Equipe de France avec et une Equipe de France sans Kylian Mbappé. De retour dès le coup d'envoi face à la Pologne, il sera l'atout offensif numéro 1 des Bleus, lui qui est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 3 buts. Et il faudra tout le talent de l'attaquant parisien pour percer la lourde mais expérimentée défense polonaise. Il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier de l'AS Monaco Kamil Glik. Celui qui a mis autant de buts en Coupe du Monde que Lionel Messi dans sa carrière devrait une fois encore marquer. L'objectif de terminer meilleur buteur de la compétition et de qualifier son équipe pour les 1/4 de finale seront de sacrés gages de motivation pour le champion du monde 2018.

Victoire de la France 2-1 sur la Pologne (cote à 9,10)

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la France et la Pologne ne se sont affrontées qu'à 5 reprises sur les 40 dernières années. Et l'on assiste généralement à des matches très serrés entre les deux formations. Ce match ne devrait pas déroger à la règle d'autant que l'on arrive dans le tableau final ou la moindre erreur est interdite. Il ne faut donc pas s'attendre à un match débridé mais plutot à un affrontement serré. Et à l'instar de la victoire arrachée face au Danemark, une courte victoire 2-1 est clairement envisageable.

but de Robert Lewandowski (cote à 4,40)

Buteur reconnu sur la scène européenne depuis de nombreuses saisons, Robert Lewandowski a dû attendre le match face à l'Arabie Saoudite pour débloquer son compteur but en Coupe du Monde. Peut-être le déclic pour le serial buteur de 34 ans qui a tout de même inscrit 77 buts en 137 sélections en équipe nationale. Il sera donc un poison pour la défense des Bleus. Une arrière garde tricolore qui, à l'instar de Raphael Varane face à la Tunisie, a clairement montré ses limites en encaissant un but par match depuis le début de la compétition. Un but de Robert Lewandowski en guise d'adieu au Mondial est donc plus que probable.

