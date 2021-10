Le cri du cœur de Neymar Sr

La suite après cette publicité

Au cœur des polémiques au Brésil pour ses performances sportives en dedans ces dernières semaines et même qualifié d'idiot lors de la retransmission du match de la Seleção en Colombie dimanche soir (0-0, éliminatoires Mondial 2022), Neymar (29 ans) a vu son père Neymar Sr monter au créneau sur les réseaux sociaux pour venir le défendre. Avec un message très émouvant à la clé.

«Il est mon idole, celle de nombreux Brésiliens. Hier, mon fils a posé pour une photo à côté d'un enfant, a collé son visage au sien, au risque d'être critiqué pour avoir enlevé le masque. Et puis quoi encore ? Où est le respect pour l'être humain, pour la photo éternelle dans une vie éphémère... l'occasion unique d'un fan. Oui, mon fils est masqué et tout ce que vous voulez. Mais idiot ? Non ! C'est le héros. Un héros sans mensonges, qui affronte son histoire de front, sans chercher de raccourcis lâches, sans être perfide. Vas-y, mon fils... Je suis très fier de toi !», a-t-il lâché sur Instagram. Réconfort.