PSG : Neymar arrivait parfois alcoolisé à l’entraînement

Cinq titres de champion de France en six ans, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des champions. Voici le bilan de Neymar lors de son passage au Paris Saint-Germain. Aujourd’hui en Arabie saoudite, le Brésilien a pourtant laissé un souvenir globalement amer aux supporters parisiens. La faute, notamment, à un rythme de vie incompatible avec le haut niveau, de trop nombreuses blessures (622 jours éloignés des terrains au total) et un comportement souvent clivant. «À son arrivée au PSG, quand il tombait à l’entraînement, tout le Camp des Loges s’arrêtait de respirer. À la fin, tout le monde lui demandait de se relever et personne ne venait le voir», résumait d’ailleurs un habitué de l’ancien centre d’entraînement parisien dans une enquête publiée par France Football. Et ce n’est pas tout.

Dans le résumé des ses différentes frasques, FF revient plus précisément sur l’esprit fêtard de l’Auriverde. Dans les Yvelines, l’ancien attaquant parisien a ainsi multiplié les soirées et parties de poker. Des nuits délicates à gérer pour le voisinage et des réveils parfois douloureux pour le principal concerné… «Il lui arrivait de débarquer alcoolisé à l’entraînement sur la fin de son aventure. Il ne renvoyait pas une bonne image», confiait, à ce titre, un ancien du PSG…