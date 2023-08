OL : John Textor a trouvé le successeur d’Anthony Lopes à Botafogo

La suite après cette publicité

John Textor ne l’a jamais caché, il apprécie beaucoup travailler avec ses propres clubs. L’Américain, qui possède également Crystal Palace, Molenbeek ou encore Botafogo, n’hésite pas faire affaire entre ses formations d’Eagle Group. Déjà à l’Olympique Lyonnais, Claudio Caçapa avait été nommé entraîneur par intérim à Botafogo, avant d’aller à Molenbeek cet été. Jeffinho, la recrue offensive du dernier mercato hivernal, était également venue en provenance du club brésilien.

John Textor ne compte donc pas s’arrêter avec cette méthode et cela pourrait faire les affaires de l’OL. Comme l’informe le média O Globo, Lucas Perri, désigné comme le meilleur joueur de Botafogo cette saison par la presse brésilienne, a reçu plusieurs demandes de renseignements de la part de clubs européens. Mais parmi les clubs désireux de l’enrôler, l’Olympique Lyonnais a logiquement l’avantage dans ce dossier. L’Inter Milan, la Fiorentina et Galatasaray s’étaient déjà positionnés dessus et ont déjà fait une offre.

L’OL face à la concurrence dans ce dossier

Le média brésilien précise que l’Olympique Lyonnais devrait mettre jusqu’à 8 millions d’euros pour s’offrir le gardien de but de 25 ans. Un montant déjà émis par les autres clubs intéressés, mais Botafogo pourrait demander jusqu’à 10 millions d’euros pour son gardien prometteur. Pour l’instant, il n’y a rien de réellement concret et son départ ne devrait pas se faire avant la fin de la saison actuelle, étant donné que Botafogo est toujours dans la course pour l’obtention du titre en Championnat.

Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2025, Anthony Lopes aura 34 ans à la fin de ce nouveau bail. Lucas Perri viendrait alors pour assurer la transition lors de la dernière année de contrat du portier portugais, avant de s’imposer dans les cages du Groupama Stadium. Pour l’instant, rien n’est encore fait mais O Globo précise que John Textor aimerait faire signer le gardien brésilien dans son club lyonnais. Il faudra encore réussir à convaincre le joueur.