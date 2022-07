Manchester United : retournement total de situation pour Anthony Martial

La suite après cette publicité

Entre Manchester United et Anthony Martial, la liaison reste toxique depuis maintenant plus de sept années. Arrivé en septembre 2015 pour le choc contre Liverpool, l'ancien Monégasque inscrivait un but d'anthologie pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Mais depuis, les blessures récurrentes et les frasques extra-sportives l'ont privé d'une carrière radieuse. Car depuis une saison 2019-2020, avec 23 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues, le Golden Boy 2015 s'était perdu.

Prêté à Séville la saison dernière pour éviter de se retrouver sur le banc derrière les nouvelles recrues Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, le natif de Massy n'a, là encore, pas convaincu (12 matches, 1 but). Martial, qui avouait, après son prêt en Andalousie, ne prendre plus vraiment de plaisir à Manchester United, est pourtant en train de voir son destin basculer. «La forme est parfois temporaire, mais la classe est permanente et le gamin a de la classe», expliquait, il y a deux ans, son ex-entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

Erik ten Hag impressionné

Une déclaration que le nouvel entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, a bien compris. Car si l'on ne pensait pas revoir Anthony Martial sous le maillot de Manchester United, le climat a changé à son retour de prêt cet été, après une longue discussion avec le technicien néerlandais. Selon plusieurs médias britanniques, à l'issue de cet entretien, l’ancien manager de l’Ajax Amsterdam aurait indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait conserver l'international français pour la saison à venir, alors que ces derniers penchaient plutôt pour le vendre.

Lors de cette pré-saison, l'attaquant de 26 ans a été buteur contre Liverpool (4-0) et le Melbourne Victory (4-1), avant de monter en puissance contre Crystal Palace, où il s'est offert un but et une passe décisive (3-1). «Je suis sûr qu'il peut faire encore mieux, a prévenu ten Hag après la victoire contre le club australien. Je pense que lorsqu'il a la bonne concentration, la bonne motivation et qu'il travaille dur, il arrivera à enchaîner, parce que c'est un bon joueur». Cela ne tient donc qu'à lui.

L'avenir de Cristiano Ronaldo pourrait tout changer

Et Erik ten Hag semble en train de réussir ce que Ralf Rangnick, son prédécesseur, n'a pas su faire. À l'entrainement, Anthony Martial impressionne au milieu d'un trio d'attaque composé de Marcus Rashford et Jadon Sancho, derrière Bruno Fernandes, comme l'a informé The Athletic. Et le technicien néerlandais travaille beaucoup ce système offensif avant la reprise de la Premier League en raison de l'incertitude autour de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est loin d'être assurée de rester chez les Red Devils et Anthony Martial reste le seul véritable avant-centre de l'effectif.

Même en cas d'arrivée d'Antony, l'attaquant brésilien de l'Ajax Amsterdam, ou d'un autre élément offensif, le joueur formé à l'OL serait assuré de rester à Old Trafford pour la saison à venir, après une décision prise entre le board de Man United et Ten Hag. Le feuilleton autour de l'avenir de Cristiano Ronaldo restera tout de même décisif pour savoir quelle place aura Anthony Martial dans l'effectif mancunien, mais à l'approche du début de saison contre Brighton, le 7 août prochain, l'international français aura à cœur de se battre pour sa place, à commencer dès aujourd'hui en amical contre Aston Villa (11h45), avec l'espoir d'obtenir un ticket chez les Bleus pour la Coupe du monde, qui commencera le 21 novembre.