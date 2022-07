Mercato : Cristiano Ronaldo inquiète le vestiaire de Manchester United

La vie sans Cristiano Ronaldo continue. En tournée estivale en Thaïlande, Manchester United a dominé Crystal Palace (3-1) il y a deux jours en amical. Une bonne nouvelle pour Erik ten Hag, qui a débuté son mandat chez les Red Devils par trois succès. Mais la plus grande victoire du technicien néerlandais sera de réussir à conserver Cristiano Ronaldo (37 ans). Revenu il y a un an par la grande porte, le Portugais, qui veut jouer la Ligue des Champions et qui n'est pas emballé par le recrutement de MU, a des envies d'ailleurs.

Le vestiaire est dans le flou

Mais la star lusitanienne a très peu d'options encore sous la main. Malgré plusieurs démentis, le Bayern Munich échange bien avec son agent Jorge Mendes selon nos informations. Les Allemands cherchent, en effet, un numéro 9 suite au départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Autre solution pour CR7 : rejoindre l'Atlético de Madrid. Selon AS, il aurait convaincu Diego Simeone de le recruter. Mais les Colchoneros devraient vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir s'offrir l'ancien du Real Madrid. Mais à l'heure actuelle, aucun club n'est vraiment passé à l'action.

L'option de voir Cristiano Ronaldo rester à Manchester United est aujourd'hui la plus plausible. Ce qui est certain, c'est que l'avenir du joueur né en 85 est incertain. De quoi inquiéter le vestiaire mancunien. D'après le Manchester Evening News, les joueurs de Man U sont totalement dans le flou concernant le futur de CR7. Certains sont même inquiets, puisque sans lui l'équipe n'est forcément plus aussi forte. D'autres éléments, eux, pensent justement que l'équipe serait bien plus équilibrée sans lui. Il y a quelques jours, le MEN indiquait d'ailleurs que des joueurs se sentiraient libérés sans CR7.

Bruno Fernandes évoque le cas CR7

Questionné au sujet de son coéquipier et ami, absent pour raisons familiales, Bruno Fernandes, qui est en contact avec lui, a admis que cette situation était compliquée : «je ne veux pas être impliqué là-dedans, évidemment nous devons respecter la décision de chacun. Je ne sais pas ce que Cristiano a dit au club, au manager, je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête, mais nous devons respecter son espace personnel. D'après ce que nous savons, il avait des problèmes familiaux, alors nous il faut respecter son espace, lui donner de l'espace et c'est tout».

Puis, quand on lui a demandé s'il était important pour Manchester United de garder Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes a répondu : «je ne sais pas, évidemment Cristiano était notre meilleur buteur la saison dernière, il nous a offert des buts, mais évidemment ce n'est pas moi, mais le club qui doit faire des choix. Cristiano fait aussi ses propres choix. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, s'il veut partir. Je ne lui en ai pas parlé. La seule chose que j'ai demandé à Cristiano c'était de savoir si tout allait bien avec sa famille. Il m'a dit ce qu'il se passait, c'est tout et rien de plus». Secoué par le feuilleton CR7, Manchester United est visiblement plus que jamais dans le flou.