Le Real Madrid se pose des questions après la blessure de Kylian Mbappé

La mauvaise nouvelle était tombée en plein match de Ligue des Champions face à l’Atalanta. Alors qu’il venait d’ouvrir le score et de livrer des premières minutes plus qu’intéressantes dans le contenu, Kylian Mbappé avait quitté ses partenaires avant la demi-heure de jeu. Il avait demandé le changement après ce qui ressemblait fortement à une gêne musculaire. Depuis, Carlo Ancelotti s’était montré rassurant concernant sa blessure. «Mbappé souffre d’une gêne au niveau des ischios. Ça n’a pas l’air grave, on verra demain (mercredi) pour les examens. Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer» détaillait le coach italien sur son joueur.

Finalement, le Real Madrid a décidé de décaler les examens de son joueur. Initialement prévu ce mercredi, l’international français va attendre jusqu’en début de soirée de ce jeudi pour connaître l’étendu de sa blessure. Selon AS, le club madrilène a estimé qu’il était important de laisser reposer la zone touchée 24h de plus avant de passer une IRM puisque le muscle touché est encore trop de tendu, trop raide et il y a toujours une petite inflammation. Mais le club de la capitale se demande désormais si cette contracture n’est pas en réalité une petite déchirure.

27 blessures sur le début de saison

Déjà blessé à ce même ischio-jambier fin septembre, Kylian Mbappé a vraisemblablement rechuté. Et cette rechute fait douter le Real Madrid comme l’écrit AS dans ses colonnes. Il est déjà forfait pour le match face au Rayo Vallecano ce samedi alors que le Real Madrid s’apprête à connaître une fin décembre chargée avec aussi la finale de la Coupe intercontinentale face au vainqueur du match Pachuca-Al Ahly. La Casa Blanca regrette aussi le trop grand nombre de blessures dans ce début de saison. Mbappé a déjà été touché 2 fois. Au total, le Real a connu 27 blessures sur ce début de saison.

Un chiffre énorme qui confirme les problèmes physiques de cette équipe. Les 27 blessures ont ainsi touché 14 joueurs différents (Vinicius, Mbappé, Bellingham, Courtois, Ceballos, Brahim, Rodrygo, Carvajal, Militao, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, Vallejo et Alaba) et le club a quasiment un ratio d’une blessure par match. C’est simple, depuis le début de saison, il n’y a que 7 joueurs dans tout l’effectif qui ont été préservés par les blessures : Fran García, Rüdiger, Valverde, Modric, Güler, Endrick et Lunin. Forcément, cela a de quoi questionner en interne au Real Madrid et les futurs examens de Kylian Mbappé ce jeudi vont dicter le ton du club à ce sujet.