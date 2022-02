PSG : Cesc Fabregas défend Lionel Messi

Le match de Lionel Messi face au Real Madrid a été beaucoup critiqué à travers la presse, à tort ou à raison, et de nombreuses personnalités sont montées au créneau pour défendre le septuple Ballon d'Or. Dans un entretien accordé au journal espagnol Marca, l'ancien coéquipier de la Pulga au Barça, et actuellement à l'AS Monaco, Cesc Fabregas, a tenu à répondre aux détracteurs de son ancien coéquipier : «j'ai lu des choses de personnes qui n'auraient pas dû le voir jouer contre le Real Madrid. Sans être stellaire, il a fait un bon match. Il a laissé Mbappé seul en première mi-temps avec une passe qu'aucun autre des 21 joueurs sur le terrain n'aurait pu faire. Il a manqué un penalty, et alors ? Le juger sur ce point me semble ridicule.»

L'ancien Gunner se remémore ensuite une situation similaire qui s'était produite lors de la première saison sur le banc du Barça de Luis Enrique, qui a vu les Blaugranas réaliser le triplé (2014-2017) : «je me souviens de la première année de Luis Enrique au cours de laquelle il (Messi) a été beaucoup critiqué. Il y a eu une crise de tout cela. Par la suite, le Barça a remporté le triplé. Quelque chose de similaire peut se produire maintenant. Je comprends que les programmes doivent être vendus, mais nous parlons d'un joueur qui peut vous laisser exposer en une seconde. Avec Messi, vous devez toujours être prudent, juste au cas où. Il a de la corde pendant encore un certain temps.»