Un entraîneur argentin s'en prend aux médias français pour le traitement de Messi

Lionel Messi n'a pas réussi la performance la plus aboutie de sa carrière face au Real Madrid plus tôt dans la semaine, mais il n'a pas non plus été catastrophique. Parfois trop sévère envers le génie argentin, la presse, et en l'occurrence ici, la presse française, a été assez décriée par rapport au traitement médiatique réservé à La Pulga après ce match moyen.

De nombreux observateurs ont pris la défense de Messi, comme son ami Sergio Agüero, ou comme l'entraîneur de Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito. Le manager argentin est revenu sur la presse française, dans des propos relayés par TycSports, lâchant une petite phrase ironique sur les Français : «ils connaissent les parfums, pas le football». En Argentine, on ne rigole pas avec le respect de Lionel Messi.