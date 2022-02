Les proches de Lionel Messi sont furieux contre les médias français !

Depuis que Lionel Messi (34 ans) a quitté Barcelone, où il a vécu une vingtaine d’années, et rejoint Paris, l’Argentin peine à convaincre. La France s’attendait-elle à voir débarquer le Messi déroutant du Barça ? C’est fort possible. Mais très vite, La Pulga a montré qu’elle n’était plus dans la fleur de l’âge.

Et si son bilan général est loin d’être honteux (7 buts, 8 passes décisives en 21 matches, toutes compétitions confondues), la comparaison avec ses statistiques stratosphériques en Catalogne joue en sa défaveur. Face au Real Madrid, sa prestation mitigée n’a d’ailleurs échappé à personne. Même à l’ancienne gloire du football anglais, Gary Lineker, pour qui le monde doit se préparer à la fin de règne de Messi et de CR7.

Agüero s'emporte contre les médias français

Sauf qu’il y a visiblement des choses qui ne se font pas avec Messi. Comme lui mettre un 3/10 dans ses colonnes. C’est ce qu’a fait L’Équipe et ça n’a pas plu à certains. Ainsi, plusieurs journalistes hispanophones, dont son biographe, n’ont pas manqué de tacler le quotidien sportif français sur leurs réseaux sociaux. Mais celui qui s’est le plus emporté se nomme Sergio Agüero.

Retiré des terrains en raison de problèmes cardiaques, l’ancien attaquant a affiché sa colère. « Ce penalty de Leo, la p… de sa mère. Surtout que Leo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif. Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des connards. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : « non, je soutiens Leo Messi ». Stop. » Faut pas toucher à Messi !

