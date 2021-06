Amical : la Suède se défait de l'Arménie et se rassure avant l'Euro

Avant de débuter l’Euro dans 9 jours avec cette rencontre face à l’Espagne, la Suède, privée de Zlatan Ibrahimovic blessé, recevait l’Arménie à Solna à l’occasion d’un match amical. L’Arménie, 90ème au classement UEFA et pas qualifiée pour le championnat d’Europe, encaissait rapidement l’ouverture du score dans cette rencontre avec ce but d’Emil Forsberg à la 16e minute de jeu (1-0).

À la 34e minute de jeu, Marcus Danielsson inscrivait le second but des Suédois. 2-0 pour la Suède à la mi-temps, score qui aurait pu être plus aggravé si Larsson avait transformait son penalty à la 38e minute de jeu. En seconde période, Vahan Bichakhchyan réduisait l’écart pour l’Arménie à la 64e minute de jeu (2-1). En fin de match, Marcus Berg sécurisait la victoire pour la Suède et inscrivait le but du 3-1 à la 86e minute de jeu, et qui permettait à la 18ème nation mondiale de se rassurer avant le début de l’Euro la semaine prochaine.