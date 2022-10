FC Barcelone : Xavi prépare 4 changements pour sortir de la crise

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a peut-être été l’un des grands gagnants de la dernière cérémonie du Ballon d’Or (Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or féminin, Gavi le Trophée Kopa), mais le club catalan n’affiche pas pour autant un sourire rayonnant. La faute aux récents résultats de l’équipe entraînée par Xavi. Tenus en échec au Camp Nou par l’Inter (3-3), les Blaugranas ont presque dit adieu aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et dimanche dernier, malgré quelques décisions arbitrales contestées, l’ensemble des observateurs a été déçu de la prestation des Culers au Bernabéu lors du Clasico perdu face au Real Madrid (1-3).

Xavi réagit face aux critiques

Xavi a beau être une légende du Barça, l’ancien milieu de terrain en a pris pour son grade. Concrètement, il lui a été reproché un coaching trop tardif et surtout peu inspiré. Face à ce constat, le natif de Terrasa compte réagir, sans changer d eligne directrice. «On joue avec notre idée. On l'a fait contre l'Inter et Madrid. Nous essayons d'être d'attaquer, de tirer plus que nos rivaux, d'avoir la ligne défensive en position haute. Nous essayons de travailler pour que les résultats soient positifs. Nous avons une idée très claire et je vois que mes joueurs sont à l'aise avec ça», vient-il de confier en conférence de presse.

Selon AS, le coach barcelonais va tout de même opérer quatre changements en vue de la réception de Villarreal demain au Camp Nou. Ce que l'intéressé a confirmé. «Nous allons faire quelques changements. Il y a des joueurs qui accumulent beaucoup de fatigue. Oui, il y aura des changements». Le premier concerné serait Ousmane Dembélé. Le Français est certes en jambe depuis le début de la saison, mais ses prestations sont jugées trop individualistes. Il devrait céder sa place à Ansu Fati. «Il est très bon. L'autre jour, il s'est très bien comporté, il a participé au but et a eu l'occasion d'égaliser. Il participera au match, c'est sûr. Ça va être important». Boudeur contre l’Inter lorsque Xavi l’a remplacé à l’heure de jeu, Raphinha risque de continuer sa bouderie puisqu’il devrait être remplacé par Ferran Torres.

Busquets mis sur le banc

Au milieu de terrain, Frenkie de Jong conservera sa place de titulaire. En revanche, le très décrié Sergio Busquets ira sans doute faire un tour sur le banc pour laisser sa place à Gavi. Auteur d’une bonne entrée en jeu lors du Clasico, le récent vainqueur du trophée Kopa est clairement plébiscité. Enfin, le quotidien espagnol assure qu’un changement sera également opéré en défense. Jules Koundé et Éric Garcia devraient rester dans l’axe. Garcia a d'ailleurs reçu un message de soutien sans faille de la part de son entraîneur.

«Nous apprécions hautement tous les joueurs, mais surtout Éric. Il y a toujours des erreurs et nos défenseurs centraux sont très exposés, mais pour moi Éric est une garantie. Il est très professionnel, il s'entraîne très bien. Nous devons tous nous améliorer, mais j'apprécie beaucoup Éric». Mais Baldé pourrait faire place nette à Marcos Alonso ou Jordi Alba. Face aux critiques, Xavi a décidé d’agir !