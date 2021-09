Franck Ribéry tombe d'accord avec la Salernitana

Libre de tout contrat après deux années passées du côté de la Fiorentina, Franck Ribéry ne semble décidément pas encore prêt à ranger ses crampons. L'ailier français de 38 ans voulait se trouver un nouveau défi. Après un été passé à Munich où il a pu garder la forme au centre d'entraînement du Bayern, l'ancien Marseillais a attendu avant de trouver la formation idéale avec laquelle reprendre du service.

Finalement et comme cela en prenait la direction depuis quelques jours, il va rester en Serie A en s'engageant avec le promu Salernitana. Ainsi, Sky Italia évoque un accord entre le joueur et le club transalpin. Franck Ribéry est attendu ce lundi à Salerne afin de passer sa visite médicale et son officialisation devrait suivre.