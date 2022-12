Naples : les enchères commencent pour Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

À deux semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, les prospections ont déjà débuté un peu partout entre les clubs et les agents pour essayer de se renforcer. Newcastle n'échappe pas à cette règle. Après avoir dépensé près de 250 M€ en 2022 entre divers investissements et le mercato, le club anglais avait prévenu par la voix de son directeur sportif, Dan Ashworth, que la planche à billets tournerait beaucoup moins ces prochains mois. Les Magpies ont pourtant fait de Khvicha Kvaratskhelia leur priorité.

C'est ce que rapporte The Times, détaillant au passage ce dossier. D'après le média anglais, Newcastle veut à tout prix recruter le Géorgien de 21 ans pour cet hiver ou cet été. «Les rapports ont été si favorables qu'il est devenu l'une des principales priorités du club pour les deux prochaines fenêtres de transfert» est-il précisé dans le papier. Un prix d'achat a même été fixé, environ 50 M£, soit peu ou prou 60 M€. Une somme que Newcastle est largement disposé à débourser depuis la venue du Fonds public d’investissement saoudien (PIF) en octobre 2021.

Newcastle l'estime pour le moment à 60 M€

L'ailier est même une cible de longue date, mais c'est bien Naples qui a senti le bon coup l'été dernier. Recruté pour 10 M€ auprès du Dinamo Batumi, le milieu offensif s'est tout de suite acclimaté à l'ambiance pas toujours évidente de la grande ville du sud de l'Italie. En presque six mois, il a mis tout le monde d'accord avec ses 8 buts et ses 8 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions sous le maillot azzurro. De quoi lui attribuer un surnom, Kvaradona, mais aussi d'éveiller l'appétit d'autres clubs munis de plus grands moyens.

D'après The Times, les Partenopei cherchent déjà à faire prolonger leur nouvelle star, toujours sous contrat jusqu'en 2027. Ils sont conscients de la valeur grimpant en flèche du Géorgien. D'ailleurs, Newcastle n'est pas seul sur ce dossier. C’eût été trop facile pour un joueur aussi flamboyant durant la phase de groupes de Ligue des Champions. Il se dit qu'il est également dans le viseur de clubs de tout premier plan comme le PSG et le Real Madrid, rien que ça. De quoi faire monter les enchères...