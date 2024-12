Ligue des Champions : le FC Barcelone s’offre Dortmund dans un match fou et la 2e place, la Juventus enfonce Manchester City dans la galère

Alors que Lille s’est offert le Sturm Graz dans la douleur (3-2) et l’Atlético de Madrid avait assuré face au Slovan Bratislava (3-1), la lutte pour le top 8 de la Ligue des Champions se poursuivait ce mardi soir. À domicile, le Borussia Dortmund accueillait le FC Barcelone dans un match où le vainqueur pouvait s’affirmer comme seul dauphin de Liverpool. Les Catalans débutaient mieux la rencontre avec un centre dangereux d’Alejandro Baldé que Dani Olmo ne pouvait pas dévier correctement (3e). Raphinha dans la foulée était à son tour trop court sur un centre intéressant de Jules Koundé (5e). Du rythme et de l’envie de la part des Blaugranas qui étaient symbolisés par ce joli extérieur du pied de Lamine Yamal pour Raphinha dont le tir manquait le cadre (14e). Juste derrière, les Allemands réagissaient, mais Marcel Sabitzer frappait juste au-dessus du but d’Iñaki Peña (18e). Si le rythme allait retomber, c’était pour s’accélérer juste avant la pause. Tout d’abord, Jules Koundé tentait une volée que Gregor Kobel allait repousser (36e) puis Dortmund passait proche d’ouvrir le score sur une tête de Serhou Guirassy, mais Iñaki Peña repoussait devant sa ligne de justesse. Le Guinéen était de toute manière hors-jeu (40e).

Au retour des vestiaires, Jamie Bynoe-Gittens était lancé dans le dos de la défense catalane côté gauche et servait Serhou Guirassy au second poteau qui allait conclure, mais son but était refusé pour un hors-jeu de Bynoe-Gittens (50e). La réponse catalane était sans appel avec un excellent ballon de Dani Olmo dans la profondeur pour Raphinha qui s’en allait battre le gardien (1-0, 53e). Mais Dortmund n’allait pas lâcher le match comme cela et Serhou Guirassy poussait Pau Cubarsi à la faute avant de transformer le penalty (1-1, 60e). Le match allait ensuite sombrer dans la folie avec un but en contre de Ferran Torres (2-1, 75e), mais Serhou Guirassy allait remettre les Allemands une nouvelle fois dans le match (2-2, 78e). Marcel Sabitzer pensait même donner l’avantage à Dortmund, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu de Serhou Guirassy et Ferran Torres allait finalement planter son doublé sur un gros travail de Lamine Yamal (3-2, 85e). Avec cette victoire 3-2, le FC Barcelone s’accapare la deuxième place derrière Liverpool et Dortmund recule à la neuvième place.

La Juventus met Manchester City en grand danger, l’AC Milan se fait peur

Autre duel de cadors européens ce mercredi, le choc entre la Juventus Turin et Manchester City. Deux équipes qui ne traversent pas leur meilleure période, et cela s’est clairement ressenti au cours d’une première période particulièrement ennuyeuse. Une frappe de Yildiz côté Turinois et un piqué d’Haaland magistralement sorti par Di Gregorio côté City, voilà tout ce qu’il fallait retenir des 45 premières minutes. Le match s’emballait après la pause avec l’ouverture du score de Vlahovic. Gatti tentait un retourné dans la surface, le ballon était finalement à nouveau centré, sur la tête de l’attaquant serbe qui trompait Ederson, coupable d’une faute de main, pour son 4e but dans cette saison de Ligue des Champions.

Manchester City monopolisait donc le ballon, comme à son habitude, mais peinait à se montrer dangereux. Gündogan envoyait une belle frappe enroulée, et tombait sur un Di Gregorio encore parfait. Loin d’être guéri, le club mancunien allait même encaisser un deuxième but, en contre. Lancé côté droit par McKennie, Timothy Weah voyait son premier centre être contré, alors il ciblait le deuxième poteau, vers McKennie, qui était arrivé en trombe. L’Américain s’offrait une superbe reprise de volée sur laquelle Ederson ne pouvait rien. La Juventus scellait ainsi un succès de prestige, qui lui permet de remonter au classement, pendant que Manchester City s’enfonce dangereusement…

En bonne posture au classement, l’AC Milan avait besoin encore d’une victoire pour se considérer comme qualifié et surtout entretenir le rêve d’un top 8 possible. Pour cela, il fallait se défaire de l’Étoile Rouge de Belgrade qui jouait sûrement ses dernières chances de qualification. Et les Milanais dominaient logiquement avec une première frappe de Rafael Leao repoussée par Ivan Gutesa (14e). Si la pépite Andrija Maksimovic répondait pour les Serbes (17e), ce sont bien les Italiens qui avaient le match en main à l’image d’une tête dangereuse de Tammy Abraham (31e). Finalement, les efforts des Rossoneri étaient récompensés juste avant la pause. Servi dans le dos de la défense serbe par un joli ballon de Youssouf Fofana, Rafael Leao contrôlait et ajustait le gardien (1-0, 42e). En seconde période, Milan allait baisser le pied et allait se faire surprendre sur une récupération de Nemanja Radonjic dans les pieds de Yunus Musah. Sa frappe qui suivait crucifiait Mike Maignan (1-1, 67e). Dans un bourbier, l’AC Milan allait finalement piquer en fin de match grâce à une tête sur la barre de Francesco Camarda. Tammy Abraham suivait et aller redonner l’avantage aux Italiens (2-1, 88e). Avec cette victoire 2-1, l’AC Milan grimpe à la douzième place.

Le Feyenoord revient dans le top 24, Stuttgart déroule et se relance

Vingt-cinquième et provisoirement premier éliminé de cette phase de poules de Ligue des Champions, le club néerlandais de Feyenoord voulait se remettre dans la bonne zone contre le Sparta Prague. Pour cela, les joueurs de Brian Priske - qui retrouvait son ancien club - démarraient fort le match. Sur un corner côté droit frappé sur la droite et dévié au premier poteau par un défenseur tchèque, Gernot Trauner surgissait au second pour conclure de son solide crâne chauve (1-0, 9e). De quoi assommer le Sparta Prague puisque dans les secondes qui suivaient, Igor Paixao profitait d’une récupération dans le rond central pour filer plein axe et doubler la mise d’une lourde frappe (2-0, 10e). Gérant son avantage, le Feyenoord allait dérouler par la suite. Sur la droite de la surface tchèque, Anis Hadj Moussa inscrivait un troisième but d’une sublime frappe enroulée (3-0, 31e). Malmené, le Sparta Prague allait toutefois réduire l’écart avant la pause via Albion Rrahmani (3-1, 42e). En seconde période, Santiago Giménez allait donner plus de poids au succès néerlandais après une nouvelle bévue défensive (4-1, 63e). Les Tchèques allaient réduire le score avec un but contre son camp de Thomas Beelen (4-2, 79e). Avec cette victoire 4-2, Feyenoord remonte dans le top 24 avec une 18e place. Le Sparta Prague est 29e et la qualification s’éloigne pour les Tchèques.

Pour garder un espoir de qualification en barrages, Stuttgart recevait les Young Boys de Berne avec la volonté de se relancer. De son côté, la formation suisse voulait surtout sauver l’honneur dans sa campagne avec cinq défaites initiales. Et cela démarrait bien pour les visiteurs. Remuant sur la droite de la surface allemande, Alan Virginius servait en retrait Lukasz Lakomy qui concluait d’une superbe frappe (1-0, 6e). Pour autant, Stuttgart allait revenir tout doucement dans cette rencontre. Sur un joli une-deux côté droit, Angelo Stiller trouvait Josha Vagnoman dans la surface qui lui redonnait en retrait. Le milieu allemand se chargeait de remettre les compteurs à zéro (1-1, 25e). Les Allemands allaient même prendre le contrôle des débats en début de seconde période grâce à Enzo Millot (2-1, 53e). Mieux, Chris Führich (3-1, 61e) enfonçait le clou d’une superbe frappe enroulée. Passeur sur le premier but, Josha Vagnoman allait se joindre à la fête après une offrande d’Enzo Millot (4-1, 67e). Entré en jeu, Yannick Keitel s’en allait aussi conclure d’une frappe de loin (5-1, 76e). Une large victoire 5-1 qui permet à Stuttgart de remonter à la 26e place et de se relancer. Les Young Boys de Berne sont derniers avec 0 point.

Enfin, le dernier match de la soirée voyait Benfica défier une équipe de Bologne qui jouait ses derniers espoirs dans la compétition. Rapidement, Benfica se mettait en action avec une jolie offrande d’Angel Di Maria pour Vangelis Pavlidis (2e), mais le Grec était signalé hors-jeu. Une grosse alerte pour les Italiens qui allaient subir le rythme des Portugais. Juste après, Vangelis Pavlidis obtenait une nouvelle tentative, mais son tir passait au-dessus du cadre (16e). Les Aguias insistaient et juste avant la pause, le missile d’Angel Di Maria était repoussé de justesse par Lukasz Skorupski (43e). Par la suite, Benfica et Bologne se sont rendus coup pour coup en seconde période, mais que ce soit Lukasz Skorupski ou Anatoliy Trubin, les deux gardiens multipliaient les parades. Avec ce match nul 0-0, Benfica stagne à la 15e place. Seulement 33e, Bologne glane son deuxième point, mais les chances de qualification disparaissent.

