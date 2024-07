Euro 2024 : les Pays-Bas renversent la Turquie dans un match complètement fou

Dernier quart de finale dans cet Euro 2024. Après les qualifications de l’Espagne, la France et de l’Angleterre, le dernier duel pour une place en demi avait lieu ce samedi soir, sur la pelouse de l’Olympiastadion à Berlin. Les Pays-Bas croisaient le fer avec la Turquie, belle surprise de ce championnat d’Europe. Les joueurs de Ronald Koeman s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk et Nathan Aké en défense. L’entrejeu était composé de Jordy Schouten et Tijjani Reijnders. En attaque, Memphis Depay était soutenu par Steven Bergwijn, Xavi Simons et Cody Gakpo.

De leur côté, les Turcs de Vincenzo Montella s’organisaient dans un 3-4-3 avec Mert Günok dans les cages derrière Samet Akaydin, Kaan Ayhan et Abdülkerim Bardakci alors que Mert Müldür et Ferdi Kadioglu évoluaient comme pistons. Salih Özcan était placé comme sentinelle avec Hakan Çalhanoglu à ses côtés. Devant, Arda Güler et Kenan Yildiz étaient associés à Baris Yilmaz qui se retrouve en pointe. En première période, les Oranje ont bien démarré. Sur un bon décalage sur la droite pour Steven Bergwijn, ce dernier a débordé et centré à ras de terre vers le point de penalty pour Memphis Depay qui a réussi son contrôle et a tenté d’enchaîner avec une reprise de volée, mais il est contré et a manqué son second geste (6e). Mais ce sont bien les Turcs qui ont pris l’ascendant. Suite à un corner frappé sur la gauche par Hakan Çalhanoğlu, Virgil van Dijk a mal repoussé de la tête. La sphère est revenue sur la droite de la surface, où Arda Güler a enroulé un amour de ballon au second poteau. Samet Akaydin a surgi et a conclu de la tête (35e, 0-1). A la pause, les troupes de Vincenzo Montella menaient.

Les Oranjes réagissent !

À la pause, Ronald Koeman a élaboré un premier changement : sortie de Steven Bergwijn, entrée de Wout Weghorst. Les Oranje ont rebondi rapidement. Nathan Aké a ouvert vers la droite de la surface pour Wout Weghorst dont la remise de la tête devant le but pour Memphis Depay a été parfaite. Néanmoins, ce dernier a réagi tard et s’est retrouvé un peu court (51e). La Turquie ne s’est pas laissé faire. Sur un coup franc axial à 25 mètres des cages, Arda Güler a envoyé un tir puissant vers la gauche du but. Sa tentative est venue heurter le montant de Bart Verbruggen (56e). Ensuite, Hakan Çalhanoğlu a frappé un coup franc sur la droite pour la Turquie vers le premier poteau, mais le cuir est revenu dans l’axe. Kenan Yıldız a frappé fort devant la surface, mais Bart Verbruggen a repoussé le danger. Wout Weghorst est intervenu devant Kaan Ayhan pour dégager en corner de justesse (65e). Réponse du tac au tac des Oranje. Sur un centre sur la gauche de Memphis Depay vers la droite de la surface. Wout Weghorst a tenté une reprise dans un angle fermé qui a été contrée en corner par Mert Günok (70e, 1-1). Et enfin, sur un corner sur la droite de Memphis Depay vers la droite de la surface, il s’est appuyé sur Jerdy Schouten qui lui a redonné et a centré fort vers le premier poteau. Il a trouvé la tête de Stefan de Vrij qui s’est logé sur la droite du but (71e, 1-2).

Les Oranje avaient ainsi remis les compteurs à zéro et ils n’ont pas tardé à mettre le coup de grâce. Xavi Simons a décalé sur la droite Denzel Dumfries qui a centré fort à ras de terre vers le second poteau. Au duel avec Samet Akaydin, Cody Gakpo s’est écroulé, mais a dévié la sphère sur la droite du but turc (76e). Grosse situation pour la Turquie par la suite. Aprèsun ballon qui est revenu sur la droite de la surface, le tir de Zeki Çelik a été contré dans la surface par Micky van de Ven. Juste après le ballon est revenu sur Kerem Aktürkoğlu esseulé sur la gauche de la surface, mais son tir enroulé a été contré à droite du but en corner par Stefan de Vrij (85e). Sur un coup franc sur la droite d’Hakan Çalhanoğlu vers la surface néerlandaise, Micky van de Ven a dévié de la tête au premier poteau, mais le cuir est arrivé sur la gauche de la surface. La tête de Kerem Aktürkoğlu est passé à gauche du cadre (90e). Sur un centre sur la gauche vers le second poteau pour la Turquie, le tir de Semih Kılıçsoy a été repoussé par Bart Verbruggen devant sa ligne (90e+1). Dans un match fou, ce sont donc les Pays-Bas qui affronteront l’Angleterre à Dortmund en demi-finale de l’Euro 2024 avec cette victoire (2-1).