Liga : ça sent la catastrophe pour le Celta de Luis Campos

Le Celta est, théoriquement, une équipe programmée pour disputer la première partie de tableau. Surtout que cette saison, l’effectif est particulièrement intéressant, et on y retrouve des joueurs comme Iago Aspas, valeur sûre de Liga, la pépite Gabri Veiga ou des joueurs comme le latéral gauche Javi Galan, considéré par beaucoup comme l’un des tous meilleurs de Liga à son poste. Seulement, si l’après-Mondial était prometteur et que beaucoup voyaient l’écurie de Carlos Carvalhal se mêler à la lutte pour l’Europe, ces dernières semaines sont catastrophiques. Le club de Vigo n’a ainsi remporté qu’une seule de ses onze dernières rencontres de championnat, et est le premier non-relégable, avec un seul point d’avance sur le dix-huitième et premier relégable, Valladolid.

Contrairement au club de Ronaldo Nazario ou d’autres écuries comme Cadiz ou Almeria, positionnées juste devant, personne ne s’attendait à voir le Celta dans cette position en fin de saison. Que ce soit pour des raisons d’effectif, ou même de stabilité, puisque contrairement à Valence par exemple, l’écurie du nord-ouest de l’Espagne ne traverse pas de crise institutionnelle particulière. Et forcément, Luis Campos est critiqué… Cet hiver déjà, alors que le Celta semblait avoir besoin de renfort, le Portugais avait seulement réussi à recruter Haris Seferovic, ce qui n’avait pas plu aux supporters. Et la suite leur a donné raison, puisque le Suisse n’est pas spécialement performant ni important, avec 3 buts en 17 apparitions.

Iago Aspas l’a taclé

« Il nous manque de la qualité. Je l’ai dit en août, je l’ai dit en janvier, et rien n’a été fait », a lancé la vedette du Celta, dans un message particulièrement clair pour sa direction et pour le conseiller sportif du club. Le Portugais se fait aussi clasher dans la presse. Le quotidien AS est particulièrement dur dans son compte rendu de la rencontre. « Dans un club dirigé par des gens qui connaissent le foot, la relation avec Campos serait immédiatement coupée pour avoir recommandé l’arrivée d’un attaquant comme Jørgen Strand Larsen (recruté l’été dernier, NDLR) pour 12,4 millions d’euros », peut-on lire dans le journal sportif espagnol.

Quelques jours plus tôt, avant cette défaite face à Cadiz qui laisse l’équipe au bord de l’abîme, le journal AS était déjà très sévère avec celui qui travaille aussi pour le PSG : « tous les transferts de Campos sont critiqués. Les cinq paris du directeur sportif externe n’ont apporté aucune plus-value à l’équipe. Le premier projet de Luis Campos à Vigo surfe sur la vague qui sépare la déception de l’échec ». Et lors de la dernière journée, le Celta affrontera le Barça. Certes, le match n’a plus d’enjeu pour les Catalans, déjà champions depuis un moment, mais ça reste tout de même un sacré morceau…