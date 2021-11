Ballon d'Or : Luka Modric et César Azpilicueta ex-aequo à la 29ème place

C'est le grand jour ! Après de longs mois d'attente, l'identité du Ballon d'Or 2021 sera dévoilée ce lundi, à Paris, au Théâtre du Châtelet. En attendant de savoir qui de Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema, les trois grands favoris de cette édition, remportera le graal, le classement commence à se dessiner cet après-midi.

Première surprise de la journée, César Azpilicueta (32 ans) et Luka Modric (36 ans), vainqueur en 2018, n'ont pas pu être départagés. Le défenseur de Chelsea et le milieu de terrain du Real Madrid se partagent ainsi la 29ème place de ce classement du Ballon d'Or, comme vient de le révéler France Football.

Equally ranked at the 29th place for the 2021 #ballondor ⤵️@CesarAzpi 🇪🇸@ChelseaFC pic.twitter.com/YKOo7o0qZ5