CdF : Noël Le Graët espère toujours une finale avec plus de 5 000 personnes

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement a publié un communiqué annonçant la réouverture des stades avec une jauge maximale autorisée de 5 000 personnes. Pourtant, Noël Le Graët rêve toujours d'une finale de Coupe de France avec une affluence plus élevée. En effet, l'affiche opposant le PSG à l'ASSE devrait se disputer le 24 juillet au Stade de France. Si un point devrait être effectué à la mi-juillet sur la situation sanitaire, rien ne dit pour autant que la finale de la Coupe de France se disputera avec plus de spectateurs. Mais le président de la FFF refuse de rendre les armes sur le sujet.

« Ce développement permet d'envisager une ouverture prochaine plus large d'accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août, » estime ainsi Le Graët. Pas certain que ce dernier n'obtienne gain de cause sur le sujet auprès du gouvernement...