France : du public autorisé dans les stades dès le 11 juillet

« Il y aura la possibilité de faire des matches dès la fin juillet, avec une jauge pour le moment de moins de 5000 personnes. Après, si tous les feux sont au vert, on ne va pas s’imposer une limite », rapportait fin mai la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Dans cette optique, le gouvernement a fait une annonce importante dans la nuit de vendredi à samedi. Alors que la reprise des sports collectifs sur le territoire sera autorisée dès lundi, on apprend également que le public pourra retourner dans les stades dès le 11 juillet, date marquant la fin de l'état d'urgence sanitaire en France.

Cependant, comme le laissait entendre la ministre des Sports dans les propos ci-dessus, une limite de 5 000 personnes maximum sera dans un premier temps mise en place avant de pouvoir prétendre à plus de monde. « Un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d'août », rapporte Matignon. Une bonne nouvelle pour les finales de Coupes qui devraient se tenir le 24 juillet (CdF : PSG-ASSE) et le 31 juillet ou 1er août (CdL : PSG-OL).