Lille : le très convoité Jonathan David est sur un petit nuage !

Qui peut stopper Jonathan David ? Un doublé, une passe décisive. Vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, l’attaquant canadien a, une nouvelle fois, brillé de mille feux. Buteur sur penalty dès la 7e minute de jeu, l’ancien artificier de La Gantoise embellissait sa copie en offrant un caviar à Hákon Haraldsson (2-0, 44e), après une feinte de corps dont Julien Le Cardinal se souviendra. En seconde période, le numéro 9 des Dogues parachevait son oeuvre en se jetant sur un ballon relâché par Marco Bizot après un tir d’Edon Zhegrova (3-1, 69e). Grand artisan de la victoire du LOSC face au Stade Brestois (3-1), le natif de Brooklyn a plus globalement confirmé son excellent début de saison. Auteur de 17 buts et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, le Canadien de 24 ans pointe, par ailleurs, en tête du classement des buteurs en L1.

Des statistiques XXL

Inarrêtable, celui qui vient donc de dépasser le cap symbolique des 100 réalisations sous les couleurs de la formation lilloise - devenant ainsi le troisième joueur de l’histoire du club à atteindre cette barre, derrière Jean Baratte (221 buts) et André Strappe (134 buts) - permet ainsi au LOSC de pointer provisoirement à la troisième place. Un rendement impressionnant et logiquement salué par le vestiaire lillois. «Inscrire 101 buts dans le même club, ça veut dire quelque chose. “Jona” a une régularité dans les performances, mais il n’a pas seulement ça pour lui. Il participe beaucoup au jeu, c’est un joueur altruiste qui n’hésite pas à donner le ballon pour faire marquer et qui travaille énormément pour l’équipe. Il illustre parfaitement notre tempérament», confiait ainsi Bruno Genesio, aux anges après la nouvelle prestation brillante de son protégé.

«La plupart des équipes aimeraient avoir un attaquant comme lui qui fait les efforts défensifs, qui aide le bloc. Il n’y en a pas beaucoup. Ce qui m’impressionne, c’est le nombre d’efforts qu’il fait sans compter. À la fin du match, il peut se retrouver au milieu ou presque à ma hauteur en train de défendre», surenchérissait de son côté Bafodé Diakité. Loué par ses coéquipiers, acclamés par les habitués de la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, l’intéressé conservait lui son flegme habituel, guère expansif au micro de DAZN. «Cette récompense fait plaisir. C’est une belle histoire. Je suis content d’avoir pu marquer le 100e et le 101e. Après, la saison est longue et j’espère continuer à marquer encore plus de buts et aider l’équipe à gagner le plus possible», déclarait l’international canadien, meilleur buteur de l’histoire de sa sélection (59 sélections, 31 buts). Avant de conclure avec le sourire.

L’Europe est aux aguets !

«Je ne dirais pas ça (qu’il est à son meilleur niveau, ndlr). Je suis régulier, du moins pour l’instant. J’essaie d’aborder chaque match comme si c’était le dernier. Comme ça, je n’ai pas de regret et j’enchaîne le suivant avec la même mentalité. Je suis encore jeune, ce qui m’aide beaucoup pour tenir le rythme, et puis on commence forcément à être habitué». Sur un petit nuage, Jonathan David, en fin de contrat en juin prochain, poursuit quoi qu’il en soit son rythme effréné alors que le LOSC se rendra sur la pelouse de l’OM, samedi prochain, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Au sommet de son art, le joueur valorisé aujourd’hui à 45 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt ne devrait donc pas manquer de convoitises dans les mois à venir. S’il n’a toujours pas prolongé son bail avec les Dogues, le FC Barcelone a, de son côté, d’ores et déjà manifesté un intérêt. Une possible arrivée qui continue, malgré tout, de faire débat dans les bureaux culers.

En effet, d’après les dernières informations de la presse espagnole, le cas du Canadien divise en interne. Malgré son statut d’agent libre à venir, David ne devrait pas quitter gratuitement le nord de la France. Le FC Barcelone aurait fait ses petits calculs et en serait arrivé à la conclusion d’une opération difficile à réaliser, car chiffrée à 80 millions d’euros environ. Une projection comprenant les émoluments de l’attaquant de 24 ans sur quatre années, une prime à la signature généreuse, ainsi que d’incontournables frais de recrutement. De quoi remettre en cause un futur départ en Catalogne ? Difficile pour l’heure de le dire alors que l’Europe entière reste à l’affût (Arsenal, Milan, Juventus Turin, Manchester United, Liverpool, Inter Milan…). Une chose est sûre, l’intéressé n’a lui jamais caché sa volonté de porter le maillot blaugrana. «Barcelone a toujours été l’équipe que j’ai supportée dans mon enfance. Jouer pour eux serait un rêve». En attendant de le réaliser, Jonathan David continue, quoi qu’il en soit, de faire rêver les supporters lillois.