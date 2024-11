LOSC : quatre cadors européens sur les traces de Jonathan David

Arrivé contre 27 millions d’euros à Lille à l’été 2020 pour remplacer Victor Osimhen, Jonathan David s’est imposé depuis plusieurs saisons comme une référence en Ligue 1. Vainqueur du championnat pour sa première saison avec les Dogues avec 13 buts et 5 offrandes en 48 matches, il faisait mieux la saison suivante avec 19 réalisations en 48 rencontres en 2022, ou encore 26 buts et 4 passes décisives en 40 matches après l’exercice 2023. Un peu plus en difficulté la saison dernière, le natif de Brooklyn avait néanmoins su se ressaisir afin de sortir à la fin de la saison avec son meilleur bilan individuel (26 buts et 9 passes décisives en 47 matches).

La suite après cette publicité

En progression constante, Jonathan David semble arriver à maturité du haut de ses 24 ans et vient de réaliser un début d’exercice canon avec les Dogues. Plus que jamais incontournable sur le front de l’attaque depuis l’arrivée de Bruno Génésio, le Canadien a déjà inscrit 13 buts en 19 matches et compte 2 passes décisives. Des statistiques impressionnantes qui ont été soignées par moment sur des moments clefs comme face au Real Madrid (1-0), lors de son doublé contre l’Atlético de Madrid (3-1) ou face à la Juventus (1-1) en Ligue des Champions.

La Juventus en pole position

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin prochain, Jonathan David sait qu’il aura le choix l’été prochain, surtout s’il ne prolonge pas avec les Dogues. «Il y a eu quelques offres, j’ai parlé avec des clubs et des entraîneurs. On a décidé de rester à Lille. Maintenant, tout peut se passer. Je suis dans ma dernière année de contrat, on verra ce qui se passera l’année prochaine (…) Nous sommes en discussions actuellement avec le président pour une éventuelle prolongation. Nous verrons comment ça évolue», avait-il par ailleurs lâché début septembre. Si sa situation contractuelle n’a pas changé, la demande a augmenté face aux performances du Canadien. La Juventus insiste fortement et pourrait même tenter sa chance à l’hiver. Un prix situé entre 15 et 20 millions d’euros étant évoqué par la presse italienne.

La suite après cette publicité

Reste désormais à savoir la position des Dogues sur le fait de perdre un élément central en cours de saison ou s’asseoir sur une belle indemnité. Ce lundi, Tuttosport en dit un peu plus sur ce dossier. Tout d’abord, la Vecchia Signora n’est pas seule dans le dossier puisque Manchester United, Liverpool et l’Inter Milan le suivent de près. De plus, le directeur sportif Cristiano Giuntoli l’apprécie de longue date. Déjà sur le coup quand il était à Naples, le dirigeant de la Juventus, veut s’appuyer sur ses bonnes relations avec Lille, lui qui a participé au transfert de Victor Osimhen au Napoli et celui de Timothy Weah à la Juventus. De quoi donner une longueur d’avance aux Bianconeri.