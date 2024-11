Le LOSC fixe son prix à la Juventus pour Jonathan David

Buteur contre le Real Madrid et l’Atlético, Jonathan David a de nouveau récidivé en Ligue des champions, ce mardi soir, en marquant contre la Juventus (1-1). Le joueur du LOSC, en fin de contrat en juin prochain, quittera le Nord de la France dans les prochains mois, sauf retournement de situation. Un départ cet hiver n’est pas à exclure non plus, puisque la Juventus s’intéresse à son profil et souhaite en faire la doublure de Dušan Vlahović.

Néanmoins, Lille ne compte pas faire de cadeaux aux Turinois ou aux autres clubs sur ce dossier. D’après Le Corriere dello Sport, les Lillois réclament entre 15 et 20 millions d’euros pour l’international canadien. Le joueur de 24 ans est également pisté par Manchester United qui, d’après le média italien, n’est pas pleinement convaincu par les performances de Rasmus Høljund.