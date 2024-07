Jorge Sampaoli répond à la polémique sur Ousmane Dembélé

Jorge Sampaoli avait provoqué un tollé après sa sortie. Interrogé sur l’Euro 2024 et notamment sur le jeu des Bleus par le magazine So Foot, le manager argentin avait complétement dérapé au sujet d’Ousmane Dembélé : « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même », a-t-il critiqué.

Une sortie qui a été lourdement commentée sur les réseaux sociaux et face à la polémique, l’ex-coach de l’OM a été obligé de répondre via un communiqué : «Note explicative après mon interview dans la revue So Foot : Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise», a-t-il publié en portugais, en espagnol et en français dans une story Instagram.