Neymar a déjà choisi son prochain club

Pendant six ans, Neymar Jr a souvent fait couler de l’encre au Paris Saint-Germain quand les mois de février et de mars arrivaient. Ses performances, mais surtout son état de santé dans une période décisive avec la Ligue des champions ont fait jaser. Il faut dire que Ney, qui a souvent été trahi par son corps, a été au centre de polémiques lorsqu’il a organisé des soirées endiablées pour son anniversaire (le 5 février, ndlr) ou qu’il se rendait à celui de sa sœur Rafaella, le 11 mars. À présent, le Brésilien est loin du club de la capitale. Mais son style de vie fait parler encore et toujours.

Un come-back triomphal

Récemment, sa forme physique a été pointée du doigt. Lors de l’anniversaire de Romario, il est apparu en surpoids sur les photos. Mais l’international auriverde, lassé par les critiques, a répondu sur ses réseaux sociaux avec humour en postant une vidéo de lui en train de s’entraîner. Il a soulevé son t-shirt pour montrer son ventre et prouver à ses détracteurs qu’il n’est pas aussi gros que ce l’on peut dire. Actuellement au Brésil, où il continue de se soigner après sa grave blessure au genou en octobre, le footballeur de 32 ans a fêté son anniversaire avec sa famille et ses proches dans la semaine.

Puis, il a fait un retour remarqué du côté de Santos. Mercredi, il a assisté à la rencontre entre son club de coeur et les Corinthians dans le cadre du 6ème tour du Campeonato Paulista à Vila Belmiro. Accueilli par des supporters en feu, l’ancien joueur du Barça a fait un retour triomphal. On l’a d’ailleurs vu embrasser l’écusson de Santos. Un geste très fort qui prouve son attachement à l’écurie brésilienne qui l’a révélé aux yeux du monde. D’ailleurs, depuis plusieurs années, un come-back est régulièrement évoqué.

Le président de Santos a discuté avec Ney d’un retour

Selon ESPN Brésil, le président de Santos et le joueur ont eu une conversation en coulisses. Marcelo Texeira, agent présent, a évoqué les dessous de cet échange. «La conversation avec lui a été rapide, mais ce sont toujours les plus rapides qui sont les meilleures (…) Non, non, il est trop tôt (pour signer un pré-contrat, ndlr). Il doit encore récupérer. Pour jouer ici, il doit bien récupérer. Il continuera avec l’expérience là-bas (à AL-Hilal) et puis il viendra.» Cela serait une nouvelle incroyable pour Santos.

Là-bas, l’entraîneur, Fabio Carille, qui a pris le joueur dans ses bras lors de son retour au club, est prêt à l’accueillir. «La saison prochaine ? Jusque-là ? Ce serait génial (d’avoir Neymar). Nous savons que c’est difficile. C’est un joueur différent qui peut résoudre des choses (…) C’est un rêve lointain, mais rêvons». Neymar, qui a demandé à venir assister à la rencontre de mercredi, est donc prêt à boucler la boucle dans son ancien club après son aventure en SPL. L’histoire serait belle sur le papier en tout cas.