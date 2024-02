Santos : le retour triomphal de Neymar

Blessé depuis octobre (rupture des ligaments croisés du genou gauche), Neymar (32 ans) profite de son temps libre au Brésil pour rendre visite à son premier club, Santos. « À la maison », a-t-il écrit sur Instagram pour montrer sa présence dans le stade. Celui qui a quitté Santos en 2013 a réalisé un retour triomphal dans son ancien stade, avec l’acclamation de ses anciens supporters. Il a même embrassé l’écusson du club.

Ce n’est pas la première fois que le joueur d’Al-Hilal fait un retour aux sources. En avril dernier, alors qu’il était encore au PSG, le joueur avait déclaré : « Je me sens chez moi ici. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. (…) Un jour, je reviendrai. ». Désormais, Santos a été relégué en deuxième division brésilienne. La présence de Neymar a porté bonheur puisque Santos s’est imposé (1-0) face aux Corinthians dans le championnat de São Paulo.