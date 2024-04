LdC : Brest n’a pas dit son dernier mot !

Comme attendu, le stade Francis-Le Blé de Brest n’aura pas de dérogation de la part de l’UEFA. Un coup dur pour la formation bretonne, même si elle n’a pas dit son dernier mot dans cette bataille. Le SB29 a répondu à l’UEFA en indiquant dans un communiqué que le club a envoyé «un dossier technique, ainsi qu’une vidéo, qui démontre la qualité de ces équipements, et la capacité du stade à recevoir une compétition européenne.»

La suite après cette publicité

Mais Brest n’a pas dit son dernier mot même si un plan B semble être plus probable, et tente de convaincre l’UEFA, selon L’Équipe. Le club se dit prêt à faire plusieurs aménagements, comme l’augmentation de la capacité de la tribune presse et de la salle de conférence de presse, ou encore tout ce qui est relatif à la diffusion télévisée, et même les réglages de jeux de lumière. De quoi faire pencher la balance ?