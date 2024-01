Al-Hilal : de nouvelles révélations sur la blessure de Neymar

Cet été, le Paris Saint-Germain officialisait la nouvelle. Après plus de 5 saisons passées à Paris, Neymar quittait la France pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal. Le club saoudien, déjà auteur d’un mercato XXL avec les arrivées de Yassine Bounou, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Aleksandar Mitrovic, dépensait 90 millions pour s’offrir la star brésilienne. Mais son aventure a rapidement tourné au fiasco. Arrivé blessé au Royaume, le Brésilien n’a eu le temps de disputer que cinq petits matches (1 but, 3 passes décisives) avant de se blesser très gravement avec la sélection.

A la mi-octobre, il était victime d’une rupture du ligament croisé du genou. De quoi le tenir éloigné des terrains au moins jusqu’à la fin de saison. Et le petit espoir de le voir revenir à temps pour la Copa America de cet été a été rapidement balayé par le médecin de la sélection brésilienne. «Six semaines après l’opération, nous n’avons pas le temps. Il est trop tôt, cela ne sert à rien de se précipiter pour revenir plus tôt et prendre des risques inutiles. Nous espérons qu’il sera prêt à rejouer au début de la saison 2024 en Europe, c’est-à-dire en août», confiait Rodrigo Lasmar, médecin de la Selecao.

Neymar est sérieux dans sa rééducation

Au Brésil, cette annonce a eu l’effet d’une bombe. Mais cela a aussi été globalement le cas du côté de l’Arabie saoudite et des supporters d’Al-Hilal. Car le plus gros club du pays avait beaucoup d’attentes autour de la star. Avant même sa blessure, l’attitude peu professionnelle du Brésilien avait fait parler. Et certains supporters, depuis sa blessure et les images de sa rééducation sur un yacht au Brésil ainsi que ses nombreuses soirées, avaient dénoncé le manque de sérieux de Neymar l’accusant de négligence. Ce mercredi, le journal saoudien Al-Riyadiah a fait des révélations concernant la blessure du joueur de 31 ans.

Selon des sources proches du club basé à Riyadh, la blessure de Neymar se soigne bien mieux que prévu. Malgré les apparences, le joueur est très sérieux dans sa rééducation et a déjà entamé sa deuxième phase avec quelques jours d’avance. L’ancien du PSG continue d’effectuer des exercices supplémentaires pour renforcer son genou, mais ce n’est pas tout. Le Brésilien est visiblement aussi très appliqué dans son régime alimentaire, ce qui lui a permis de perdre du poids ces dernières semaines malgré l’arrêt total d’activités physiques pour le moment. Une très bonne nouvelle pour le joueur et les fans donc. Mais le chemin est encore long.