LdC : Pep Guardiola s’enflamme pour Luis Enrique

Luis Enrique a réussi son pari. En moins de deux ans, le technicien asturien a réussi à remporter la Ligue des Champions avec le PSG, dont il a fait l’une des équipes les plus impressionnantes du Vieux continent. Interrogé sur le succès de son compatriote, Pep Guardiola a eu de jolis mots. Ses propos sont relayés par Marca.

«Il a fait une belle performance. Tous les amis de Luis sont très heureux. Il le mérite et c’est un entraîneur fantastique. Il m’a donné une impression de puissance. Il a dû éliminer Liverpool et Arsenal. Cela s’est vu en finale. Tout le monde est arrivé en bonne forme, sans blessure et en pleine forme. Nous sommes très heureux et nous devons le féliciter.» Lucho appréciera.