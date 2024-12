Multipropriété : la nouvelle situation lunaire entre Manchester United et Nice

On n’avait pas attendu aujourd’hui pour savoir le fléau que représentait la multipropriété dans le football. Et elle peut d’ailleurs donner lieu à des situations parfois baroques, à la limite du ridicule. Au mois de septembre, le journal L’Équipe nous dévoilait que l’OGC Nice devait par exemple faire comme s’il n’était plus détenu par INEOS, afin de participer à la C3 et d’éviter le conflit d’intérêts avec Manchester United, autre club détenu par la société britannique spécialisée dans la chimie et appartenant à Jim Ratcliffe.

Dans l’application, cela se traduisait par la rupture de la liaison entre les dirigeants niçois et Jean-Claude Blanc, PDG de l’actionnaire INEOS mais donc interdit de passer des coups de fil à ses homologues azuréens. Cette semaine, le quotidien français nous révèle de nouveaux éléments assez troublants sur la nature de cette relation. On apprend que Blanc n’a désormais plus le droit d’avoir le moindre contact avec la direction niçoise, et qu’il doit veiller à ne pas les croiser lorsqu’il se rend à des rencontres du GYM en Ligue Europa. On imagine la scène…