L'incroyable disette de l'attaque de l'OL

Sur le papier, en attendant les péripéties de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais dispose d'un secteur offensif de renom. Car si Bertrand Traoré a plié bagage, les Gones ont du matériel pour faire la différence devant : Moussa Dembélé, Memphis Depay, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi ou encore Rayan Cherki. Et si l'on jette un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, Depay trône en tête avec 4 réalisations. Un trompe-l'oeil.

Car dans les faits, le secteur offensif lyonnais n'a rien d'impressionnant. Certes Depay compte 4 buts, mais grâce à 3 penalties. Pour le reste, c'est encore plus triste. Aucun autre attaquant n'a trouvé le chemin des filets. Et pas de trace non plus d'un offensif de l'OL dans le classement des passes décisives du championnat. Un constat terrible, mais pas surprenant au vu des dernières sorties rhodaniennes.

Hier après-midi, sur la pelouse de Lorient (1-1), les offensifs ont encore affiché une incapacité à combiner. Le jeu lyonnais tentait de passer sur les côtés, mais la technique, notamment des latéraux, n'était pas au rendez-vous. Aucun mouvement non plus et dès que l'adversaire joue en position resserrée, les hommes de Rudi Garcia semblent prier pour que les rares centres trouvent preneur. Un joueur comme Dembélé, seul en pointe, vit donc des moments compliqués, sans aucun soutien.

Les terribles statistiques de l'attaque lyonnaise

Interrogé en conférence de presse, Rudi Garcia n'a pas nié l'évidence. Et pour le coach de l'OL, l'une des raisons qui explique ce constat, c'est l'individualisme de ses attaquants. «On va continuer à les travailler, on va continuer à montrer aux joueurs qu'on peut faire mieux en étant plus simple, en se trouvant tout en étant en mouvement. Encore une fois, il y a trop de décisions qui sont individuelles pour sauver l'équipe. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La preuve encore ce soir (hier)», a-t-il déclaré, avant de conclure.

«À nous de trouver des solutions. Léo en a trouvé ce soir (hier). Encore une fois, à nos attaquants d'être bien meilleurs dans les relations entre eux et dans la dernière passe et la finition». Une consigne claire, mais l'inquiétude reste de mise. Car si l'attaque de l'OL se montre très timorée, que se passera-t-il si des joueurs-clés tels que Memphis Depay et Houssem Aouar plient bagage d'ici le 5 octobre, date de la fin du mercato ?