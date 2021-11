CdM, Qatar : Sepp Blatter entendu comme témoin par les enquêteurs français

Dans le cadre de l'attribution controversée de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, a été entendu comme témoin, jeudi et vendredi, à Zurich par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF). Une information confirmée par Le Monde qui révèle également que l'enquête menée en France «pour corruption active et passive» s'intéresse tout particulièrement à un déjeuner entre Michel Platini, patron de l'UEFA à cette époque, et l'ex-président français Nicolas Sarkozy le 23 novembre 2010.

Accompagnés de deux autres dirigeants qataris lors de ce déjeuner, les deux hommes sont ainsi suspectés et Michel Platini est même soupçonné par les enquêteurs d'avoir voté en faveur du Qatar à la demande de Nicolas Sarkozy lors du vote d'attribution le 2 décembre 2010. Par ailleurs, la justice française s'est également penchée sur le contrat accordant les droits de diffusion TV des Mondiaux 2018 à 2022 à la chaîne qatarie Al-Jazeera contre 300 millions de dollars, avec un bonus de 100 millions de dollars à la FIFA en cas d'octroi au Qatar. À noter que ce contrat avait donc été conclu avant l'attribution officielle...