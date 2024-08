İlkay Gündoğan s’est proposé à un club étonnant !

Le FC Barcelone est en train de remporter son bras de fer avec İlkay Gündoğan. Depuis le début de l’été déjà, la direction du catalan pousse l’international allemand vers la porte, un an après son arrivée seulement. Une décision motivée par des raisons financières et non sportives, puisque l’Allemand a un salaire évolutif qui va atteindre les 23 millions d’euros brut cette saison.

Des économies qui permettraient au Barça d’être plus proche d’un accord avec le fair-play financier de la Liga, et se rapprocher du vert. Ce qui permettrait donc aux Catalans d’enregistrer un joueur comme Dani Olmo par exemple. Seulement, jusqu’ici, Gündoğan refusait de partir. Mais comme l’indiquait Sport samedi soir, il a finalement changé d’avis et s’est fait à l’idée de quitter la Catalogne.

Un retour au bercail ?

Il a des offres intéressantes en Arabie saoudite et au Qatar, comme l’a récemment expliqué la presse espagnole, mais l’Allemand n’a visiblement pas l’intention de rejoindre les Pays du Golfe. La télévision catalane TV3 explique ainsi que le joueur s’est proposé à… Manchester City. Il a ainsi sondé la direction de son ancien club pour voir si un retour était possible.

Et la réponse des Cityzens a été plutôt positive. Les dirigeants du champion d’Angleterre en titre sont ainsi ouverts à un retour de leur ancien taulier et sont prêts à discuter avec leurs homologues barcelonais. « Je lui ai parlé aujourd’hui, mais je ne révélerai pas le contenu parce qu’il est privé. Pour moi, c’est un joueur important. J’ai le sentiment qu’il va rester », confiait pourtant Hansi Flick après les débuts du Barça en Liga samedi soir. Affaire à suivre…