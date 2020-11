Pays-Bas : Frank De Boer, un coach aux tristes statistiques

Troisième de son groupe de Ligue des Nations derrière l’Italie et la Pologne, la sélection des Pays-Bas compte une seule victoire. C’était le 4 septembre dernier contre la Pologne (1-0). Un succès que n’a pas connu Frank De Boer. Intronisé au poste de sélectionneur des Oranjes dix-neuf jours après, l’ancien joueur de l’Ajax n’a toujours pas senti l’odeur du succès.

La suite après cette publicité

Hier soir, les Bataves ont en effet arraché un match nul face à l’Espagne (1-1) en match amical. Un résultat qui est loin d’être une honte et qui a d’ailleurs satisfait le patron des Oranjes. « La première période a été celle de l’Espagne, la deuxième a été plus équilibrée. Nous avons réussi à égaliser et nous avons eu les meilleurs occasions. Je pense que le match nul est juste. La mauvaise nouvelle a été la blessure de Nathan Aké. »

Sauf que De Boer a une nouvelle fois réalisé une triste performance dans sa carrière d’entraîneur. Depuis qu’il est aux commandes des Pays-Bas, il n’a remporté aucun de ses quatre premiers matches (1 défaites, 3 nuls). De Boer détient donc depuis hier soir le record du pire départ avec la sélection batave. Cela n’indique pas que son règne en sélection va bientôt s’achever, mais cela fera sans doute sourire quelques-uns, dont un certain José Mourinho.

La carrière d'entraîneur de De Boer à la peine

En 2018, alors qu’il entraînait Manchester United, le Spécial One avait sèchement répondu à une critique du Hollandais. « J’ai lu une déclaration du pire entraîneur de l’histoire de la Premier League, Frank de Boer, qui a dit que ce n’était pas bon pour Rashford d’avoir un coach comme moi. S’il était entraîné par Frank, il apprendrait à perdre parce qu’il perd tous ses matchs. » Et en effet, les dernières expériences de De Boer à la tête d’un club ne sont pas très reluisantes.

Avant de dire oui aux Oranjes, il s’était fait remercier par Atlanta en juillet 2020 après avoir enchaîné les défaites lors du tournoi organisé par la MLS. Avant ça, il avait « brillé » à Crystal Palace en été viré moins de trois mois après sa nomination. La cause ? Quatre défaites en quatre matches, 0 but inscrit, 7 encaissés. Enfin, un an avant, en 2016, il n’a tenu que trois mois là encore avant de se faire éjecter de l’Inter après seulement trois succès en dix journées et une douzième place au classement.