Le FC Barcelone déjà en négociation pour Ruben Neves

Le FC Barcelone souhaite continuer ses emplettes en Premier League après avoir déjà recruté trois joueurs en Angleterre cet hiver. Les Catalans pourraient d'ailleurs se tourner vers un club qu'ils connaissent bien et avec qui ils ont déjà effectué des transactions (Trincao et Adama) : les Wolves de Wolverhampton. En effet, le milieu portugais Ruben Neves serait présent dans la short-list des Blaugranas.

La suite après cette publicité

Des négociations entre le joueur, son agent Jorge Mendes et le club aurait même déjà démarré selon The Daily Mail. Le milieu de 24 ans est en tout cas une pièce maitresse de l'équipe entrainée par Bruno Lage, mais après cinq saisons sous ce maillot, l'ancien du FC Porto chercherait à passer au palier supérieur. En Angleterre, Arsenal et Manchester United suivraient également l'évolution du dossier avec attention.